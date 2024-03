Apagones no dan tregua a pacientes de hemodiálisis en Mérida

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Varias han sido las denuncias de los propios pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en diferentes centros de salud del estado Mérida como consecuencia de los continuos y prolongados apagones.

Jesús Quintero / Corresponsalía LaPatilla.com

Cada vez que es suspendido el servicio eléctrico y los pacientes están conectados a las maquinas recibiendo sus tratamientos de hemodiálisis, se interrumpe dicha sesión y se pierde la jornada completa.

En el caso de la unidad de diálisis Tovar, ubicada en el sector Sabaneta, la cual atiende a pacientes de todo el Valle del Mocotíes y otros municipios de Mérida, es una de las instituciones que actualmente está afectada fuertemente por los constantes cortes eléctricos.

Se han presentado casos en los que en plena diálisis se ha ido la electricidad, denunciaron familiares.

Sobre esta crítica situación, Isolina Rodríguez administradora encargada de la unidad de diálisis visitó la subestación eléctrica de Tovar en compañía de parte del personal que le acompaña, así como familiares de pacientes para manifestar una vez más lo que ocurre.

“Nosotros somos una de las instituciones más afectadas ya que no tenemos una planta eléctrica y la unidad de diálisis no está en la capacidad de adquirir una planta, ni siquiera que voy a decir que se puede pedir porque las personas que allí acuden son de muy bajos recursos que muchas veces no tienen ni para llegar a la unidad para que se le cumpla con el tratamiento, mucho menos para dar dinero para comprar una planta”, señaló.

Rodríguez agregó que no es la primera vez que acude a la subestación, “ya tengo un trabajo administrativo hecho desde hace mucho tiempo donde he pasado comunicados a personas de la alta gerencia del municipio… Queda la parte humana de colaborar, los pacientes de diálisis son pacientes crónicos ya basta con su enfermedad como para estar pasando por esta situación. Una diálisis no es cualquier tratamiento, se les extrae la sangre a los pacientes de su organismo para ser limpiada y nuevamente volver a retornar al cuerpo, sí esos pacientes quedan allí conectados ponen en riesgo su vida… Lean y pongan en práctica el derecho a la vida y el derecho a la salud consagrado en la constitución” refirió.

Piden a las autoridades del gobierno nacional, regional y municipal atender la petición para así garantizar que en la unidad de diálisis Tovar no ocurra algo inesperado, ya que se trata de la salud de pacientes con diagnósticos delicados.

El suministro de combustible por parte de los organismos del Estado no es continuo, por lo que es necesario que se priorice el servicio eléctrico en las zonas donde están ubicados estos centros de atención a pacientes.

En múltiples oportunidades por escenarios similares atraviesa la unidad de diálisis ubicada en la ciudad de Ejido, municipio Campo Elías, donde inclusive los propios pacientes hacen “de tripas corazones” para conseguir el combustible y evitar no perder las sesiones de diálisis, aunque a veces se vuelva cuesta arriba.

Son cientos de pacientes que reciben las sesiones de hemodiálisis día por medio y cada vez que se suspende este servicio su vida pende de un hilo.

A pesar de ello el personal de enfermería se esmera en medio de las dificultades ofreciendo sus servicios a pesar de la oscuridad que inunda las salas de hemodiálisis.

Son procedimientos que deben realizarse en lapsos de tiempo determinados entre la desconexion de los pacientes o encender las plantas eléctricas cuando se cuenta con gasoil para que las sesiones continúen, de lo contrario son suspendidas.