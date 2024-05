Los cinco cantantes latinos que concientizan sobre la salud mental

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Históricamente, los problemas de salud mental eran batallas privadas para muchos, incluidos los artistas, que parecían alegres y tranquilos en público.

Esta tendencia está cambiando, ya que artistas de diversos géneros musicales ahora están utilizando su influencia para hablar sobre la salud mental y demuestran sus luchas personales y sus mecanismos de abordaje para normalizar y desestigmatizar dichas condiciones.

Estos artistas son algunos de los artistas latinoamericanos que concientizaron sobre la salud mental en la industria de la música al utilizar su trayectoria, talento y poder de influencia para que su mensaje llegue a sus admiradores.

1- Khea

La batalla de Khea con la salud mental se reflejó en su álbum de 2023 llamado Serotonina. En una conversación con Billboard, la estrella argentina compartió: “Antes de caer en la depresión, ya escribía letras ultraprofundas. Estaba lanzando canciones como “Ayer Me Llamo Mi Ex” y “Wacha” que hicieron darme cuenta de que no quería seguir escribiendo canciones así, que desde mi perspectiva, eran algo vacías. Estaba escribiendo otras cosas y escuchando otro tipo de música, como Silvio Rodríguez. Ya me estaba distanciando de este mundo”.

“Pero cuando esto empezó a pasarme a mí personalmente, al menospreciarme y no poder salir porque tenía ataques de ansiedad, realmente pensé que una de las cosas que me causaba ser así era que ya no conectaba con lo que decía mi arte. Entonces todo este proceso también fue más allá de una búsqueda de crecer personalmente y fue redescubrir mi yo musical”, dijo el cantante.

El artista reconoció que vivió una grave depresión durante la pandemia, la que no le permitía sacar nuevas canciones, pero gracias a un sólido círculo de apoyo y a una compañía discográfica comprensiva logró recuperarse y sanar. Además de crear su nuevo álbum Serotonina.

