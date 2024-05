Se terminó la temporada para Ronald Acuña Jr. (Detalles)

Los Bravos de Atlanta informaron que su estrella, el venezolano Ronald Acuña Jr., sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que terminará prematuramente su temporada 2024.

lapatilla.com

Acuña Jr., quien fue distinguido como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el el año pasado, se lesionó durante el juego del domingo contra los Piratas de Pittsburgh.

A pesar de que en un inicio parecía una lesión leve, la resonancia magnética reveló la gravedad del daño.

OF Ronald Acuña Jr. tonight underwent an MRI that revealed a complete tear of the ACL in his left knee. He is set to undergo surgery at a date yet to be determined and will miss the remainder of the 2024 season.

— Atlanta Braves (@Braves) May 27, 2024