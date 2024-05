VIDEO: La impactante explosión en una entidad bancaria en Ohio que causó pánico

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los equipos sacaron a personas de un edificio y las llevaron al hospital luego de una explosión en el centro de Youngstown, Ohio.

Por WKBN

La explosión ocurrió poco antes de las 3 pm del martes en el edificio Realty en E. Federal Street. Los equipos evacuaron a las personas de los pisos superiores, donde se encuentran los apartamentos.

Chase Bank está ubicado en la parte inferior del edificio. Un representante de Chase Bank aseguró que están en contacto con funcionarios locales para verificar la seguridad de todos en el edificio y luego evaluarán los daños.

Quienes se encontraban en la zona informaron haber escuchado un fuerte estruendo seguido de humo y olor a gas.

“Escuché el boom, miré hacia arriba y pude ver humo oscuro saliendo del costado del edificio del Chase Bank… pero fue un boom realmente fuerte, ya sabes, solté: “Oh, Dios mío, ‘”, indicó Debora Flora, directora ejecutiva del Banco de Tierras del Condado de Mahoning que trabaja en el centro.

Siete personas están recibiendo tratamiento relacionado con la explosión en Mercy Health, y un paciente se encuentra en estado crítico, confirmó un portavoz de Mercy Health.

El jefe de bomberos Barry Finley reveló que hay una persona desaparecida. Su esposa informó que vino a trabajar y hasta el momento los equipos no han podido localizarlo.

Finley afirmó que todos los demás en el edificio han sido localizados.

Here is the dramatic security video of the explosion at the Chase Bank Building in downtown Youngstown. pic.twitter.com/QdapO52uME

— 21 WFMJ (@21WFMJ) May 28, 2024