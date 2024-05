El emotivo testimonio de un adolescente en acto de María Corina Machado en Sanare, Lara (Video)

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales

La líder opositora, María Corina Machado, continuó este miércoles su recorrido por el estado Lara, donde encabezó un acto multitudinario en la localidad de Sanare, en el que un adolescente envió un emotivo mensaje.

A través de un video compartido en redes sociales, el joven señala que Venezuela necesita un futuro mejor y que el pueblo está canado.

“Necesitamos libertad, ya estamos cansados de esta situación. Necesitamos un futuro mejor, porque si vamos a seguir así vamos para atrás como los cangrejos. Necesitamos avanzar, que Venezuela cambie, libertad”, comentó.

Asimismo, pidió que regresen los familiares de todos, ya que en su caso, tiene siete años sin poder ver a su madre.

“Necesitamos que nuestros familiares regresen. No es posible que yo tengo 15 años y mi mamá está fuera del país desde hace siete años. No es posible que a causa de este gobierno yo no vea a mi mamá. Ella vino hace un mes, pero no es nada a comparación de recuperar esos siete años que no he podido verla. También tengo a mi mamá fuera del país y la verdad es muy triste”, expresó.

“Recapacitemos, tengamos conciencia y sentido de pertenencia. Venezuela es de nosotros y si no la cuidamos, quién la va a cuidar. Necesitamos conciencia para cuidar lo que nos pertenece”, agregó.