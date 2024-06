Fabrizio Romano: Kylian Mbappé confirma que su fichaje por el Real Madrid se anunciará esta noche

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El famoso periodista deportivo italiano Fabrizio Romano ha revelado que Kylian Mbappé, el estelar delantero francés, confirmó que su fichaje por el Real Madrid se anunciará esta noche.

lapatilla.com

La noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol, ya que Mbappé ha sido objeto de especulaciones sobre su futuro en el Paris Saint-Germain (PSG) durante varios meses.

?? Kylian Mbappé confirms his move to Real Madrid is set to be announced “tonight”. pic.twitter.com/d8UfaeRHdb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024