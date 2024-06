Cantante venezolana Joaquina acompañará a Andrea Bocelli en un concierto en Londres

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Andrea Bocelli llegará a BST Hyde Park este el 5 de julio de 2024 que marca 30 años de su carrera. Esta es la primera vez que un artista clásico se une al cartel del evento musical anual, lo que lo convierte en un momento verdaderamente histórico tanto para Bocelli como para el evento BST.

Este evento es un hito aún mayor para el artista, mejor conocido por temas como Fall On Me, Cantico , Because We Believe y Voglio restare così , ya que será una presentación exclusiva en el Reino Unido en 2024.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Una noticia aún más emocionante, no solo lo acompañará su hijo, Matteo Bocelli, sino también la venezolana Joaquina.

Además, la venezolana está estrenando el videoclip de su tema “Pesimista”, “Lo hicimos con muchísimo amor <3 desde el otro lado del Atlántico", escribió la interprete.

con información Express