El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 6 de junio de 2024

Aries

Te mantienes alerta y eres rápido para solucionar cualquier problema que se presenta. Apuestas por un proyecto del pasado y preparas el camino para comenzar, aunque no sea inmediato. Tienes paciencia para esperar el momento adecuado para dar el primer paso.

Tauro

Cierras un ciclo y abres otro. Es la historia sin fin y es que no quieres estancarte. Decretas que has aprendido la lección y que esa experiencia quedó en el pasado, también te prometes a ti mismo no cometer el mismo error otra vez. Un consejo: no seas tan duro contigo mismo.

Géminis

Tu palabra clave de hoy es: yo puedo. Estás convencido de que no hay nada que no puedas hacer y estás dispuesto a usar esa virtud para lograr lo que te propongas. Enfrentas retos un poco complicados, pero sales adelante.

Cáncer

Recibes una buena noticia sobre tu trabajo y creas una nueva estrategia para lograr una meta que hasta ahora veías lejana. Puede que necesites hacer algunos cambios, porque el plan inicial ya no funciona, pero no importa, si confías en esos cambios y los haces con fe, funcionarán.

Leo

Sientes profundamente. Amas y no exiges demasiado. Permites que los sentimientos fluyan y los vives tal cual vengan. Hoy decides ser feliz y deseas que todos lo sean, así que estás dispuesto a dar, a ayudar a otros a sobrellevar una etapa complicada. Y lo mejor de todo es que lo haces con gusto.

Virgo

Tu intuición te ayudará a decidir cuál es la inversión más acertada, pero no estaría mal consultar a un experto en la materia. Aclaras dudas y aprendes algo nuevo. Conocimientos que te serán más útiles de lo que crees en un futuro cercano. En esta etapa trabajar en equipo puede ser difícil, porque hay tendencia a tener problemas con la comunicación, pero igual es tu mejor opción.

Libra

Te preguntas ¿porque me han pasado tantas cosas los últimos meses? La respuesta es simple: porque tus decisiones del pasado te han conducido justo adonde estás. No sólo las que has tomado, sino las que has dejado de tomar. Por ahora no es momento de tomar ninguna nueva, pero si de reflexionar y pensar que harás de ahora en adelante.

Escorpio

Vives en una lucha constante, por un lado quieres dar un paso, pero por otro prefieres que otros lo den por ti. En lugar de esperar ¿porque no vas y enfrentas la situación? Quizá no es el mejor momento, pero no puedes esperar más. Debes y necesitas llegar a acuerdos. No esperes más, hazlo.

Sagitario

Si Sagitario tiene algo a su favor es su positivismo. Sueñas y lo haces en grande, crees que todo se puede cuando hay ganas, algo que es cierto, pero el positivo exacerbado podría llenarte de frustración. ¿Porque? Porque para todo hay limitaciones, sobre todo en tiempo. No puedes querer todo para ya porque así no funciona la vida. Acepta qué hay un proceso para poder llegar hasta el final.

Capricornio

Perdona pero no olvides, porque a quien olvida le sucede otra vez. Muchas personas piensan: pero no quiero volver a tener a esa persona cerca. Y no, no tienes que volver a aceptar a nadie, porque perdonar no se trata de los demás, tiene que ver contigo, con liberarte de pesadas cargas emocionales y hacer tu camino por la vida más fácil.

Acuario

Para tener éxito el día de hoy, tendrás que ir un poco más allá. Podrías sentirte presionado e incluso obligado a ir contra tus valores y no, aún cuando obtengas beneficios a cambio no puedes ir contra ti mismo. Sino estás seguro busca otra opción. Piensa que siempre habrán dos caminos para llegar a un mismo final.

Piscis

Agradeces lo bueno y lo no tan bueno. Tienes fe en que, de ahora en adelante, las puertas del amor se abrirán ante ti porque si, porque es el momento y te lo mereces. Hay mucho por suceder y más

por superar, sobretodo el día de hoy en que todo se complica por ciertas horas, pero si lo vives como un bache en el camino, será más fácil de sobrellevar.