Empanadas de las hermanas Hernández en Guárico, símbolo de libertad en Venezuela

Las hermanas Hernández de Corozopando, municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, se hicieron virales luego de que la administración de Nicolás Maduro cerrara su negocio solo por venderle empanadas a María Corina Machado durante su paso por la zona.

Corresponsalía lapatilla

Fueron 14 las empanadas que vendieron desde Pancho Grill a la líder de Vente Venezuela y su equipo el pasado mes de mayo, para que horas después recibieran la visita del Seniat, que notifico el cierre de su negocio.

No obstante, la inventiva del venezolano hizo que las mujeres mudaran la venta de su comida a las faldas de un árbol de mamón cercano al sitio, y en lugar de disminuir las ventas durante el cierre del local, por el contrario, se han multiplicado.

“Después de tanta molestia por lo del Seniat, vino una alegría tan grande, me he sentido de maravilla, agradecida con Dios y los seguidores que nos están apoyando, tanta gente bonita de otros países, es algo que no me había pasado. Perdí la cuenta de tantas empanadas que he vendido. Estoy emocionada por la ayuda de familiares, amigos, y aquí sigo en la lucha”, dijo Corina, una de las hermanas Hernández.

A través de un video colgado por el jefe del Comando de Campaña con Venezuela en la entidad, Pedro de Mendonça, Corina expresó que han recibido ayudas desde otros países, y se han encargado precisamente de apoyar a los más necesitados de esta región llanera del país.

“Hemos llevado empanadas a varios sectores de la zona, llegan niños que quieren llevar sus empanadas. Es una alegría y bendición, y quiero seguir haciendo la obra, apoyando a mucha gente. Lo que llegue y Dios nos mande, allá vamos a ir”, manifestó.

Corina y sus familiares invitaron a todos los venezolanos a seguir luchando y trabajando por lograr el cambio que requiere el país, para que retorne el progreso y crecimiento de todos los sectores de la vida nacional.

Por su parte, de Mendonça resaltó que gracias a este núcleo familiar, la gente se ha sentido identificada porque son la expresión de la Venezuela que perdió el miedo.

“Ellas han hecho que la empanada sea el símbolo de la lucha por la libertad en Venezuela. Son la voz del Guárico profundo que cambió para siempre, dejó atrás el miedo. Estamos transitando de un modelo de oscuridad a uno de luz y riqueza. Esto es Venezuela y lo que somos los guariqueños, trabajadores y echados para adelante. Vienen tiempos buenos para el país. Labraremos este país con trabajo”, puntualizó.