VIDEO: Los “Bad Boys” Will Smith y Martin Lawrence brillaron en el estadio de los Marlins de Miami

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de la película “Bad Boys: Ride or Die”, se robaron el show en la ceremonia previa al juego del miércoles en el loanDepot Park entre los Marlins y los Rays.

Por MLB

La cuarta entrega del largometraje de acción y comedia policial, que sigue a dos detectives del Departamento de Policías de Miami, Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence), será estrenada el viernes a nivel nacional en los Estados Unidos.

Cuando Smith y Lawrence llegaron al estadio, pasaron tiempo tomándose algunas fotografías con unos fanáticos elegidos de manera aleatoria para un encuentro con los actores. El dúo también compartió con una cantidad de jugadores y miembros del cuerpo técnico de los Marlins, desde Josh Bell hasta los dominicanos Sandy Alcántara y Vidal Bruján.

Una vez terminó la sesión de fotos, Smith y Lawrence procedieron a dar una entrevista que fue transmitida en la pantalla gigante del estadio, en la que Smith contó cómo creció siendo seguidor de los Filis mientras vivía en el área oeste de Filadelfia.

Jazz Chisholm Jr. y Nick Gordon les otorgaron luego a Smith y a Lawrence camisetas personalizadas de los Marlins, con los nombres de “Lowrey” y “Burnett” en las espaldas – los apellidos de los personajes de la película.

Will Smith and Martin Lawrence play rock, paper, scissors to determine who throws first pitch. Lawrence wins and Nick Gordon catches it. #Marlins @MLB pic.twitter.com/yOx2vPeEJY

— Christina De Nicola (@CDeNicola13) June 5, 2024