La insólita historia de Corey Harris, el hombre sin licencia de conducir que se presentó manejando a la audiencia con el juez

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Harris se presentó a su juicio ante el tribunal de Michigan pero se volvió a llevar una nueva sorpresa al escuchar su sentencia

Corey Harris, el hombre de Michigan que se volvió viral hace algunas semanas por participar de una audiencia judicial a través de Zoom mientras conducía su automóvil, a pesar de tener la licencia suspendida. Se ha convertido nuevamente en tendencia luego de participar del juicio presencial donde se llevó una sorpresa no tan grata de parte del tribunal.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Por Infobae

El caso que tuvo lugar en el condado de Washtenaw, se viralizó luego de que Corey Harris se conectara a una videollamada para escuchar la sentencia de su caso por manejar sin licencia de conducir.

El juez J. Cedric Simpson no pudo evitar notar que Harris estaba detrás del volante. “¿Está conduciendo?”, preguntó el juez, a lo que Harris respondió que estaba estacionando su auto en el consultorio de su médico. La abogada defensora de Harris, Natalie Pate, indicó al tribunal que su cliente debería estar presente a través de Zoom. Durante la intervención de Pate, se pudo observar un cinturón de seguridad sobre Harris y el vehículo en movimiento.

El juez Simpson revisó el historial del caso y confirmó que Harris no tenía una licencia válida en ese momento. “No sé por qué haría eso”, comentó el juez. Simpson procedió a revocar la fianza de Harris y le ordenó que se entregara en la cárcel esa misma noche. Ante esta situación, Harris reaccionó exclamando “Oh, Dios mío”, con visible amargura.

NBC informó que después de confirmar que Harris había estacionado, el juez hizo un breve resumen de la situación y permitió a Pate continuar con su solicitud de aplazamiento. No obstante, esta no fue concedida. Según lo publicado por el tribunal, Harris no se presentó físicamente ante el juez, lo cual inició el episodio que terminó con la orden de detención. “Está conduciendo y no tiene licencia”, reiteró el juez.

El video de la audiencia fue publicado en la página de YouTube del juez Simpson, permitiendo ver los detalles de esta comparecencia inusual. El caso sigue bajo revisión, y el tribunal del condado de Washtenaw no ha proporcionado información oficial adicional.

Sin embargo, el caso de Harris es más complejo de lo que parece a simple vista. Según informes de The Washington Post y The New York Times, la licencia de Harris había sido suspendida en relación con un caso de manutención de menores, pero un juez ordenó en 2022 que se levantara la suspensión.

Pese a ello, en las últimas horas se ha revelado que Harris nunca tuvo una licencia de Michigan en primer lugar. “Permítanme dejarlo muy claro, basándome en lo que examinó el tribunal. [Harris] nunca ha tenido una licencia en Michigan. Nunca. Y nunca ha tenido una licencia en los otros 49 estados y mancomunidades que forman esta gran unión. Él nunca ha tenido licencia”, dijo el juez.

Más tarde, Harris tuvo otro momento de sorpresa cuando el juez reveló que tenía una orden de arresto de hace 9 años. “Lo impactante de esto es que él no se ocupó de conducir con su licencia suspendida”.

En declaraciones a WXYZ, Harris se mostró avergonzado por el incidente: “Fue muy embarazoso”. Además, culpó a la Saginaw County Friend of the Court, la oficina encargada de administrar cuestiones de custodia y manutención de menores, por no haber levantado la suspensión de su licencia a tiempo. “Siempre vuelve a comprobar detrás de estos trabajadores porque van a decir que van a hacer algo y no lo hacen”, afirmó.

Leer más en Infobae