Sonia Villamizar, María Antonieta Duque y Aroldo Betancourt se unen en “¿Sí o No? Terapia de pareja”

“¿Sí o No?, Terapia de pareja” es la nueva comedia protagonizada por Sonia Villamizar, María Antonieta Duque y el primer actor Aroldo Betancourt, que bajo la dirección del actor Rafael Romero, se estrena en la escena caraqueña sólo por cuatro funciones, del jueves 20 al domingo 23 de junio, en el Centro Cultural Chacao; cuyas entradas ya se pueden adquirir a través del a página web: liveri.com.ve y en las taquillas del teatro.

Esta es una obra original de Juan Carlos Duque, producida por Sonia Villamizar, con la asistencia de dirección y producción de Charles Arias, que se presenta como una comedia moderna que aborda las relaciones de pareja en la actualidad, sobre las formas de vida y las modalidades de estar en pareja que están muy en el tapete y que quizá antes eran tabú; sus funciones serán el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 a las 7:00 pm y el domingo 23 a las 5:00 pm.

Se trata de la historia de Jesús Ernesto (Betancourt) y Marielena (Villamizar), quienes se casaron jóvenes, llevan un matrimonio de 32 años con todas las de la ley y donde aparentemente todo está bien; pero según ella, han entrado ya en la rutina y por ende viven una “crisis”. Sin decirle nada a su marido, Marielena decide contratar a una psicoterapeuta, de nombre Alejandra (Duque), para hacer terapia en pareja y así salvar su relación de una “crisis” futura. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando, a través de los juegos propuestos por la terapeuta, quien es de mentalidad “avanzada”, van dándose cuenta de cosas de las que no se habían atrevido a hablar; por lo que comenzó por un intento de salvar la relación, se convierte en una comedia torcida que involucra a un tercer personaje, tocando la fibra de muchos sentimientos y haciendo reír por sus jocosas situaciones y un final inesperado.

Sonia Villamizar, quien viene de producir taquilleras comedias como “Taxi” y “TOC TOC”, señala qué la motivó a volver a las tablas con este texto inédito: “Todos los años me pregunto qué hacer, me la paso buscando, viendo textos, éste me llamó la atención no solo por ser comedia que es el género que más disfruto hacer, sino que habla de las vicisitudes de una pareja de más de 30 años de casados, donde se plantean cómo es la vida ahora que ya los hijos están grandes, que están solos en su casa, ella pretende preparar su matrimonio para el futuro. Me hizo reír mucho cuando lo leí y el final es inesperado, así que decidí realizarla de una manera sencilla, sin grandes pretensiones, es una comedia ligera y buena, y el equipo que me rodea me hace sentir muy confiada en ofrecer un buen espectáculo al público”.

La cita para la dosis de humor con “¿Sí o No? Terapia de pareja”, es del jueves 20 al domingo 23 de junio en el Centro Cultural Chacao, donde ya se pueden adquirir en taquilla las entradas que van desde los 5$ a los 20$ o su equivalente en moneda nacional, y que también se obtienen vía online por: www.liveri.com.ve (@liveri.ve).