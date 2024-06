Camilo reveló el desalentador diagnóstico que recibió Evaluna Montaner antes de tener a su primera hija

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en una de las parejas de artistas famosos que más llama la atención en redes sociales, gracias a que constantemente comparten detalles sobre su vida personal además de lanzar canciones en dúo.

Por: La Nación

Los intérpretes de “Por primera vez” están esperando a su segundo bebé al que llamarán Amaranto; su primogénita es Índigo, de dos años. Hace poco, Evaluna y Camilo compartieron en YouTube una ceremonia hecha en honor a su segundo hijo llamada Blessing en lugar del clásico Baby shower, pues a la venezolana no le gusta la idea de recibir regalos que posiblemente no se lleguen a usar.

“Estamos en el blessing de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, dijo la actriz.

En el video, dieron a entender que Amaranto llegaría a este mundo en agosto y el nacimiento se llevará a cabo en su hogar con el apoyo de una partera. Camilo agregó que quiere tener un papel fundamental en este día: “He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, es todo un asunto”.

