“Les pago un montón de dinero”: Trump enfureció tras sufrir problema técnico durante mitin en Las Vegas (VIDEO)

Donald Trump encabezó este domingo un mitin en Las Vegas, Nevada, como parte de su campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre. Sin embargo, el evento no se desarrolló como esperaba: el candidato republicano se enfureció por problemas técnicos con los teleprompters.

Bajo un sol abrasador y con una sensación térmica de casi 40 grados, en medio de una ola de calor que azota a varias partes de EE.UU., el candidato del Partido Republicano bromeó: “Estoy acá arriba sudando como perro”. También entre risas, continuó: “Ustedes no me importan, solo quiero su voto”. Se trata del segundo acto de campaña que realiza desde que fue declarado culpable en un fallo histórico del tribunal de Nueva York.

El problema que hizo enojar a Donald Trump en Las Vegas, Nevada

En medio de su discurso, Trump manifestó su enojo porque no funcionaban correctamente los teleprompters, es decir, los dispositivos electrónicos que reflejan el texto para que pudiera leerlo durante el discurso. “Pago un montón de dinero y diría que el 20% del tiempo no funcionan”, arremetió.

Trump: Tell them to make the microphone louder! It’s terrible… I don’t pay contractors who do a shitty job. That’s a shitty job. You can’t read a word. pic.twitter.com/KP2FlvHRIe — Acyn (@Acyn) June 9, 2024

En otro tramo del evento, insistió: “¿No funcionan los teleprompters? Ni siquiera un poquito. ¡Gran trabajo! Luego no le pago a la empresa y termino con una noticia que dice ‘Trump no paga’. No pago a contratistas que hacen un trabajo de mier… y ese es un trabajo de mier… No puedes leer una palabra. Pero sabes qué, normalmente estos problemas hacen que el discurso sea mejor. Es una locura”.

Asimismo, aprovechó para apuntar contra Joe Biden, su principal rival en los comicios de noviembre: “Biden no es bueno con el teleprompter, es lo peor que he visto. Pero, ¿se imaginan si los teleprompters no funcionaran? Ni siquiera diría nada, no sería capaz”. Acto seguido, imitó a Biden saliendo del escenario. “Este tipo es el peor”, enfatizó. Además, sostuvo que las elecciones de 2020 estuvieron “amañadas”.

Lejos de ser un episodio aislado, el mes pasado en Minnesota, durante la cena anual del Partido Republicano, se quejó reiteradamente de los teleprompters: “Antes de levantarme, el teleprompter se cayó. Eso es genial. Muy bien, muchachos. Entonces quieren saber por qué no pagamos la cuenta. Me molesta mucho. Tenemos un teleprompter que ya no está. Éste otro casi ya no está”.

