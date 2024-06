Quiénes son y a qué se dedican los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La emblemática ex pareja de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, comparte seis hijos, cada uno con intereses y logros únicos. Desde adopciones internacionales hasta participaciones en cine y moda, estas son las historias de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne Jolie-Pitt.

Maddox

Angelina Jolie se enamoró del país de Camboya mientras filmaba Tomb Raider en 2001 y visitó un orfanato en la ciudad provincial de Battambang con la intención de encontrar a su primer hijo. Inicialmente, no sintió una conexión con ninguno de los niños, hasta que vio a Maddox, nacido el 5 de agosto de 2001, acostado en una caja suspendida del techo. En ese instante, sintió un vínculo inmediato y se conmovió profundamente, llorando sin parar.

Jolie, entonces una joven de 26 años, adoptó a Maddox como madre soltera. Sin embargo, cuando ella empezó su relación con Brad Pitt, él también inició el proceso para adoptarlo. Más tarde, gracias al interés de Maddox en el trabajo de su madre, participó como productor ejecutivo en la película First They Killed My Father de 2017, una adaptación del libro de Loung Ung sobre el genocidio camboyano. Maddox declaró a People que trató de ayudar en todo lo que podía. Describió a Angelina, su madre y jefa, como “divertida, graciosa y fácil de trabajar”.

Tras estudiar bioquímica en la Universidad Yonsei de Corea del Sur, Maddox asistió a una cena de estado en la Casa Blanca en abril de 2023, cuando el presidente Joe Biden y la primera dama, la Dra. Jill Biden, recibieron al presidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol y a la primera dama Kim Keon Hee.

Pax

Pax Thien Jolie-Pitt nació el 29 de noviembre de 2003. Pasó los primeros tres años y medio de su vida en un orfanato en las afueras de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, antes de ser adoptado por Angelina Jolie. Durante una entrevista en 2007, Jolie describió los primeros años de Pax en el orfanato como una vida sin elección ni libertad.

Al vivir con Maddox y sus hermanas Zahara y Shiloh, Pax se encontró en un entorno completamente nuevo, con muchos hermanos y una madre y un padre amorosos. Angelina lo describió como un niño cariñoso, salvaje y libre debido a su nueva libertad.

Interesado en el negocio familiar, Pax prestó su voz al personaje Yoo en la película animada Kung Fu Panda 3 en 2016 y trabajó como fotógrafo de set en First They Killed My Father. También participó en la decoración de Atelier Jolie, un colectivo de moda en Nueva York, y trabajó en el departamento de asistente de dirección en el set italiano de la próxima película Without Blood.

Angelina comentó a People que trabajar con Pax y Maddox en el set se sentía natural, comparando el equipo de filmación con una gran familia.

