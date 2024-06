Así fue la tierna reacción de una niña al ver a Cristiano Ronaldo (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Cristiano Ronaldo volvió a ser el protagonista del partido en la segunda presentación de la Selección de Portugal en la Eurocopa. Pese a no convertir ninguno de los tres goles con los que el equipo luso se alzó con el triunfo ante los turcos, el delantero se llevó todas las miradas desde antes del pitazo inicial.

Por Infobae

Varios videos trascendieron a través de las redes sociales, siendo uno de los primeros el momento que vivió con una pequeña fanática que no podía creer que el experimentado goleador estuviera a su lado.

En el clip en cuestión aparecía CR7 en fila junto a sus compañeros durante la reproducción de los himnos correspondientes. Junto a ellos, los acompañaban un grupo de niñas y fue una de ellas la que giró y le tocó el brazo al jugador del Al Nassr.

Automáticamente se volteó y se llevó las manos a la cara sin creer lo que acababa de hacer, mientras que Cristiano Ronaldo sonreía haciéndose el distraído. Luego, la niña quiso compartir su emoción con otra que estaba a su lado y fue ahí cuando cruzaron miradas con el luso, compartiendo una sonrisa. Finalmente, tras el final de los himnos y saludos protocolares, el Bicho le dio un beso y un abrazo a la pequeña antes de que abandonara el campo.

Sin embargo, no fue el único momento extrafutbolístico que vivió el portugués durante su segundo partido de fase de grupos ante Turquía. El encuentro se vio interrumpido hasta en cuatro ocasiones por el salto de espontáneos al terreno de juego desde la grada para saludar, tomar una foto o dirigirse a Cristiano Ronaldo.

El goleador de 39 años, que sumó un pase gol a Bruno Fernandes para convertirse en el mayor asistidor en la historia de la Eurocopa con las siete que firmó entre todas sus participaciones, no ocultó su fastidio al ver que sobre el final del encuentro muchos aficionados se animaron a saltar al césped del estadio que cobija habitualmente los encuentros del Borussia Dortmund.

Todo sucedió en el segundo tiempo. Primero fue un niño, al que Cristiano recibió con cariño, con el aplauso del público por su gesto. Después fueron tres personas más, escalonadas, ya entre los signos de enfado del astro luso y los silbidos del público hacia los espontáneos por una nueva interrupción.

