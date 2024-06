El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de junio de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: Libérate de las energías negativas de la semana y programa tu mente para que mañana lunes sea el primer día del resto de tu vida. No hay nada contra lo que no puedas luchar, ni siquiera contra ti mismo. Por otro lado, tendrás libertad de trabajar en la mejora de tus relaciones.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Tauro: un método increíble para energizarte es comenzar el día con la práctica de algún ejercicio o con una caminata larga por el parque o la montaña (siguiendo las normas sanitarias). Come limpio y saludable y descansa lo más que puedas. La próxima semana promete estar muy movida.

Géminis: Aléjate de personas negativas que solo se acercan para restarte energía y prosperidad. Tienes la habilidad de ver más allá de lo que otros ven, usa ese regalo para diferenciar quién es quién y mantener a quienes no te convienen al margen de tu vida.

Cáncer: hoy es un día perfecto para enfocarte en tu crecimiento espiritual, busca dentro de ti, reflexiona que has hecho hasta ahora y asume en que te has equivocado. A partir del momento en que seas consciente de tu realidad podrás sanar tus emociones y construir la vida que quieres y mereces vivir.

Leo: es un día para compartir en familia, sostener conversaciones profundas y disfrutar el amor que se profesan mutuamente. No pienses tanto, ni guardes rencores por lo que sucedió, no vale la pena. La vida es para vivirla sin tanto drama.

Virgo: es posible que tu vida no sea lo que deseas o que quizá no te guste lo que haces, pero en lugar de frustrarte o asumir posición de víctima ¿porque no haces un nuevo plan y emprendes otro camino?. Suena más fácil de lo que es, pero nada es imposible. No tiene que ser ya, ni tiene que ser ahora, solo tiene que ser y punto.

Libra: hoy te levantas con otra actitud, más seguro de lo que quieres y de como lo quieres. Es fácil tomar decisiones, pero es un poco más complicado ponerlas en práctica. Necesitas pulir una idea y lograrlo requiere tiempo. No hay que correr ni desesperarse. Lo que tiene que ser, será.

Escorpio: quieres emprender un nuevo camino, y por supuesto que puedes hacerlo, pero no lo lograrás si continúas dando vueltas en el mismo círculo vicioso, con las mismas personas de siempre. Es necesario cortar lazos y entre más pronto lo hagas, mucho mejor.

Sagitario: buscabas respuestas y ahora que las has encontrado te niegas a aceptarlas. Te enfrentas con una realidad que no puedes cambiar, pero no hay más nada que puedas hacer, solo te queda seguir adelante. Sin miedos, trabas mentales o cargas emocionales.

Capricornio: tratas de confiar, pero no logras hacerlo. Sientes que personas importantes te han fallado y te duele. Luchas contra tus monstruos internos y te cuesta mantenerme en pie. Solo tienes dos opciones: perdonas y te apartas o perdonas y das una nueva oportunidad. Y dirás ¿porque perdonar? La respuesta es: porque no puedes cargar con ese peso. Tú decides.

Acuario: en la quietud de tu hogar te sientes protegido. No necesitas a nadie. Entiendes que la única persona que puede hacerte feliz eres tú mismo. Hoy más que nunca estás dispuesto a emprender un viaje interno en la búsqueda de un nuevo estilo de vida.

Piscis: guardar resentimientos no vale la pena. Tu vas más allá de eso. Hay personas que te aman de verdad y hoy te lo demuestran. Tu corazón está lleno y agradecido, pero aún así, puede que sea difícil dejar atrás el miedo a entregarte y demostrar lo que sientes de verdad. El pasado no puede interferir más en tu vida.