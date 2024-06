El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 27 de junio de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy es uno de esos días en que te sientes agotado y piensas que no puedes más. Si te falta motivación, no esperes a recuperarlo, porque la clave en este momento es la disciplina. Hacer las cosas porque tienes que hacerlas, porque es lo qué hay y debes cumplir. Si sigues al pie de la letra tu agenda, podrás cumplir con lo que te has propuesto.

Tauro

Recuerdas situaciones del pasado y al descubrir que aún te lastiman, decides dar paso a un proceso de sanación. No sólo lo necesitas, también es vital para poder continuar con un estilo de vida sano tanto mental como espiritualmente. No es que estés mal, porque ya superaste mucho, pero si trabajas en ti, puedes estar mejor. No se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Manos a la obra.

Géminis

Necesitas adoptar una actitud más firme en el trabajo. Habla con respeto, pero sin imponer, con una clara invitación a que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponden. Involucra a uno con los otros, porque la idea no es solo que se esfuercen por hacerlo mejor, sino que se consoliden como un equipo fuerte.

Cáncer

Estudia los pro y los contra de una decisión que haz tomado desde hace tiempo y revalua si hay que hacer algún cambio para que funcione tal cual lo tienes planeado. Puede que haya cierta resistencia e incluso, algunos baches en el camino, pero no te desanimes, nada fuera de lo normal o que no hayas previsto. Y si hay que hacer cambios, hazlos y punto.

Leo

Hoy es el momento perfecto para exteriorizar tus sentimientos y liberarte. Hazlo con empatía y respeto, pero sin grandes expectativas. Consciente de que tus palabras pueden impactar de forma negativa a los demás. Cambia tu vida, pero no te lleves a nadie por delante en el proceso.

Virgo

A veces piensas mucho y te creas películas mentales de situaciones que nada tienen que ver con la realidad. Puede que lo que sucede sea complicado, pero entre más ideas te hagas, más grave será. Suéltalo y deja que pase lo que tenga que pasar.

Libra

¿Y ahora que? Estás en un punto de tu vida en la que has hecho de todo, pero quieres lograr más. Dar el siguiente paso requiere dedicación, paciencia, constancia, enfoque, pero sobre todo, perseverancia. No delegues ni desmayes ni un segundo, porque cada detalle importa. Nada será perfecto, pero si puede ser excelente.

Escorpio

Cuida lo importante. No esperes que sea demasiado tarde para darte cuenta de lo que realmente es importante. A veces pierdes tiempo en situaciones o personas que son pasajeros y no hacen peso en tu vida, y dejas de lado lo que realmente importa: tu mismo. Ámate, valórate y cuídate, porque desde principio a fin serás lo único realmente seguro.

Sagitario

El no puedo, no sé, no soy lo suficientemente fuerte, todos me dominan, no existen. Sácalos de tu mente y sustitúyelos por pensamientos motivadores en que eres dueño de tu vida, libre de tomar tus propias decisiones y capaz de alcanzar lo que te propongas y hasta masa conviértete en tu mayor fan.

Capricornio

Estás adonde debes estar y mañana estarás adonde te conduzcan tus nuevas decisiones, reducido a una pequeña frase, así de simple es la vida. Puede que no tengas el control de lo que sucede, pero si lo tienes en lo qué haces para que las cosas sucedan y en la actitud que asumes mientras tanto.

Acuario

No le regales tiempo ni espacio a personas que restan. Sin darte cuenta permites que otros te afecten y absorban la energía que tanto necesitas para estar al día con tus obligaciones. Hoy es un día de caminar solo, con paso firme y seguro, sin lastres que te impidan avanzar. Saca quien tengas que sacar, sin dramas ni peleas, sólo retírate.

Piscis

Sigues un patrón que necesitas cortar. Todo tiene un límite y no puedes continuar así. Nadie lo hará por ti, porque no tienen el poder, ese, sólo lo tienes tú. Puede que al principio te cueste un poco y caigas en lo mismo una y otra vez. Conéctate con tu yo más interno y descubre en que puntos debes trabajar.