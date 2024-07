Sunak presenta su dimisión ante el rey Carlos III en el palacio de Buckingham

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Rishi Sunak acudió este viernes al palacio de Buckingham, residencia de la familia real británica, para presentar su dimisión como primer ministro, como marca la tradición constitucional, antes de que asuma el poder el líder laborista, Keir Starmer.

Tras abandonar por última vez la residencia del 10 de Downing Street como jefe del Gobierno, Sunak, acompañado por su mujer, Akshata Murty, acudió al palacio para la formalidad de rigor.

Después de esta audiencia, el político conservador abandonará el palacio por una puerta trasera, sin ser visto por los medios, y se estima que volverá a su circunscripción electoral en el norte inglés.

? BREAKING: Rishi Sunak is no longer Prime Minister as The King formally accepts his resignation pic.twitter.com/6fHixYyt5D

— Politics UK (@PolitlcsUK) July 5, 2024