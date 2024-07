Jóvenes trabajan en un cambio para Venezuela y así poder quedarse en el país

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Ella es Claudiana Figuera y “desde que tengo conciencia, he querido servir a los ciudadanos. Se me ocurrían dos maneras: a través de la política o estudiando una carrera que me permitiría elevar y difundir la voz de los menos escuchados”.

Corresponsalía lapatilla.com

A sus 21 años practica las dos cosas y eso la hace sentir útil al país. “Soy estudiante de periodismo y como muchos chamos me he preguntado si vale la pena estudiar acá, si podré hacer ejercicio de mi carrera en mi país y peor aún me ha invadido tantas veces el instinto de emigrar para sobrevivir”.

Señala que ella ha “vivido las protestas, los apagones, el desabastecimiento, la hambruna, he sido víctima de las crisis hospitalarias, he tenido seres queridos se han ido del país; bueno cosas que todos los venezolano hemos vivido”.

Su sueño más grande es que Venezuela tenga un cambio que le permita pensar en un futuro en su tierra, por eso se ha unido a campañas para motivar el voto este 28 de julio, a diario recorre sectores de Puerto La Cruz, enseñando a los jóvenes a votar.

Historias como las de Claudiana se repiten en toda la geografía nacional, son jóvenes que creen el país y su mayor sueño es un cambio en el modelo, para poder desarrollar sus sueños.