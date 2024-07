“Me encantaría que hicieras algo”: Filtran un audio con una propuesta de Donald Trump a Robert F. Kennedy

Un video filtrado de un llamado entre el expresidente Donald Trump y el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. después del ataque del sábado mostró un intento del republicano para convencer a Kennedy de que abandonara la carrera presidencial y se uniera a su campaña.

Por La Nación

La filmación muestra a Kennedy de pie con su celular en altavoz mientras mantiene una llamada con Trump. Al comienzo, se puede escuchar a Trump argumentando sobre los riesgos de la vacunas, en línea con el discurso antivacunas que Kennedy pregona y por el que es conocido. “Algo no funciona bien en todo el sistema. Y los médicos son los culpables”, afirmó el expresidente en la conservación telefónica.

A video of Trump’s call with RFK Jr. was leaked – Trump talks about vaccines, tells RFK Jr. doing something with him would be “big,” mentioned his call with Biden and said the bullet was like “the world’s largest mosquito.”

RFK Jr apologized for the leak. pic.twitter.com/Z6DQ955P6W

— Meridith McGraw (@meridithmcgraw) July 16, 2024